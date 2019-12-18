18.12.2019 (18:52)

Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» вышел в Баренцево море для продолжения испытаний

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» вышел из Североморска в Баренцево море для продолжения испытаний.

В ближайшее время будет проверено радиотехническое вооружение корабля в ходе облетов фрегата различными типами самолётов армии ВВС и ПВО Северного флота. Также во время данного выхода в море продолжится работа по проверке систем и механизмов корабля в различных режимах плавания.

Ранее в акватории Белого моря был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата. Экипаж корабля выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой мишени, расположенной на боевом поле «Чижа» в Архангельской области, и стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по морским мишенным позициям.

Испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» начались 20 ноября и проходят в несколько этапов.

После завершения всего комплекса государственных испытаний и подписания приёмного акта корабль будет принят в состав Военно-Морского Флота России. Ожидается, что фрегат будет зачислен в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

«Адмирал флота Касатонов» был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Он является первым серийным фрегатом проекта 22350.

В октябре корабль совершил межфлотский переход из Балтийского в Белое море для завершения ходовых и государственных испытаний. В начале декабря экипаж фрегата выполнил межбазовый переход из Северодвинска в Североморск.

Справочно:

Фрегаты первого ранга проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тыс. километров.

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