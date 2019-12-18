18.12.2019 (18:43)

В Нижегородской области военнослужащие-женщины завершают курс интенсивной боевой подготовки с элементами выживания

В Нижегородской области военнослужащие-женщины соединений и воинских частей Западного военного округа (ЗВО) завершают программу интенсивной боевой подготовки с элементами курса выживания.

Курс подготовки состоит из четырехнедельной программы, включающей теоретическую и практическую части, а также полевой выход.

На занятиях военнослужащие-женщины проходят подготовку по десяти дисциплинам: тактическая, огневая, инженерная, физическая, военно-медицинская, топографическая подготовки, РХБ защита, ориентирование на местности и основы выживания.

Особенностью проведения полевого выхода станет выполнение нормативов по сборке-разборке автомата, надеванию общевойскового защитного комплекта, оказанию первой медицинской помощи условно раненому, метанию «кошки» на дальность в рамках инженерной подготовки для выявления заминированных участков и ориентированию на местности в условиях отрицательных температур, сильного ветра и обледенения.

Кульминацией интенсивной подготовки станет преодоление психологической полосы препятствий, которая включат в себя марш-бросок на пять км с выполнением упражнений по метанию боевых ручных гранат РГД-5, стрельб из автомата Калашникова АК-74М и обкатку танком Т-72Б3.

Всего в 2019 году на базе учебного центра прошли подготовку более 1000 военнослужащих, из которых около 25% — женщины.

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