18.12.2019 (17:55)

В Белгородской области создали уникальную полосу препятствий с психофизической имитацией военных действий для подготовки разведчиков

Уникальный объект подготовки разведывательных подразделений создали специалисты боевой подготовки, военные психологи и строители общевойсковой армии Западного военного округа в Белгородской области.

Специальную полосу препятствий построили на базе полигона Висленской мотострелковой дивизии. Новый элемент подготовки на учебно-материальной базе включает в себя 29 отдельных препятствий, такие как преодоление узких задымленных тоннелей с выполнением нормативов по радиационной, химической и биологической защите, преодоление минно-взрывного заграждения на разрушенных балках, выполнение вводных задач по медицинской подготовке и переноске раненного военнослужащего в составе боевой группы через качающийся подвесной мост, а также искусственные препятствия в виде стен, многоэтажных заборов и сторожевых столбов с линиями связи «противника».

Полоса создана с психофизической имитацией реальных военных действий и должна подготовить военнослужащих к возможным боевым условиям, кризисным ситуациям на поле боя.

В ходе прохождения полосы военные психологи изучат воздействие раздражающих факторов и специально созданных эффектов – звука падающих снарядов, дымов и огня, взрывы средств имитации подрыва боеприпасов для сужения зоны комфорта при прохождении полосы препятствий. Для обучения военнослужащих противодействовать психологическим раздражителям используется опыт применения более чем 20 включенных методик воздействия на людей.

В 2019 году в тестовом режиме использовались аналогичные полосы подготовки военнослужащих с 12 включенными препятствиями в Воронежской, Смоленской и Московской области.

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