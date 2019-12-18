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18.12.2019 (17:52)

Разведчики ЦВО на полевых занятиях под Оренбургом проходили испытания на стрессоустойчивость

Более 500 разведчиков Центрального военного округа учились противостоять психологическим атакам условного противника на Тоцком полигоне в Оренбургской области.

Военнослужащие преодолевали дистанцию, оборудованную различными препятствиями в виде полуразрушенных стен, проволочных заграждений, рвов.

Для проверки устойчивости разведчиков к морально-психологическому прессингу им предлагалось действовать по неожиданным вводным – нападение «противника» из засады, взрывы мин, заложенных в самых неожиданных местах, огневые ловушки, крики о сдаче в плен, вывод из строя сослуживца, командира.

По итогам практических действий психологи проведут анализ и дадут оценку общей готовности подразделений к выполнению учебно-боевых задач, а также рекомендации командирам для повышения совместимости военнослужащих в подразделениях.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Разведывательные подразделения
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