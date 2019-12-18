18.12.2019 (17:49)

В Поволжье более 1000 военнослужащих ЦВО привлечены к занятиям по слаживанию отделений

В Поволжье более 1000 военнослужащих общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) привлечены к занятиям по слаживанию отделений, экипажей и расчетов.

Военнослужащие различных воинских специальностей на полигонах в Самарской, Оренбургской, Пензенской областях, а также в Республике Удмуртия отрабатывают более 60 нормативов по тактической, инженерной, огневой и специальной подготовкам, вождению техники.

Кроме того, в ходе слаживания отделений военнослужащие отрабатывают действия в обороне и наступлении, в составе главных сил и в отрыве от них, днем и ночью, в любых погодных условиях. Особое внимание уделяется действиям военнослужащих при резком изменении обстановки в ходе выполнения различных вводных, а также умению командира отделения управлять своим подразделением различными способами.

Занятия завершатся проведением боевых стрельб в составе отделений, которые покажут готовность подразделений к выполнению задач по предназначению.

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