18.12.2019 (17:42)

Авиация и спецназ России и Индии в рамках учения «Индра–2019» уничтожили условных террористов, захвативших военный объект

В третий день практической части российско-индийского совместного учения «Индра–2019» военнослужащие двух стран отработали действия по уничтожению условного незаконного вооруженного формирования, захватившего военный объект.

Экипажи самолетов морской авиации Индии выполнили условные бомбовые удары по объектам аэродрома Гоа, захваченным «террористами».

Затем в небе над аэродромом появились несколько вертолетов, которые осуществляли огневое прикрытие и высадку подразделения специального назначения.

Спецназ с ходу штурмом взял здание, уничтожив оставшихся в живых после бомбардировки боевиков и захватив нескольких в плен.

Во время практических действий в Аравийском море двумя днями ранее морские пехотинцы Балтийского флота и индийский спецназ также штурмом с помощью быстроходных лодок окружили и взяли захваченный условными террористами танкер «Ельня».

В ходе противодиверсионных мероприятий в ночное время экипажи российского и индийского отрядов кораблей и судов обеспечивают их безопасную стоянку на незащищенном рейде и проводят комплекс учебных противодиверсионных мероприятий.

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