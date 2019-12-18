18.12.2019 (16:48)
Разведчики гвардейской танковой армии ЗВО совершили первые в зимнем учебном периоде прыжки с парашютом
В Нижегородской области военнослужащие разведывательной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) совершили первые в зимнем периоде обучения прыжки с парашютом.
Десантирование выполнялись с использованием парашютной системы Д-10 из вертолетов Ми-8 с высоты 800 метров. Главной задачей разведчиков было приземлиться на ограниченном участке полигона и занять огневые позиции.
На земле военнослужащие совершили стрельбы по мишеням, расположенным на расстоянии от 100 до 400 метров, и марш-бросок на пять километров.
Всего в тренировке приняли участие более 50 военнослужащих гвардейской танковой армии ЗВО.
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