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18.12.2019 (16:48)

Разведчики гвардейской танковой армии ЗВО совершили первые в зимнем учебном периоде прыжки с парашютом

В Нижегородской области военнослужащие разведывательной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) совершили первые в зимнем периоде обучения прыжки с парашютом.

Десантирование выполнялись с использованием парашютной системы Д-10 из вертолетов Ми-8 с высоты 800 метров. Главной задачей разведчиков было приземлиться на ограниченном участке полигона и занять огневые позиции.

На земле военнослужащие совершили стрельбы по мишеням, расположенным на расстоянии от 100 до 400 метров, и марш-бросок на пять километров.

Всего в тренировке приняли участие более 50 военнослужащих гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Воздушно-десантная подготовка , Разведывательные подразделения
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