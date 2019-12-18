18.12.2019 (12:45)

Семь спортсменов ЦСКА выступят на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске

С 26 по 29 декабря в Красноярске пройдет чемпионат России по фигурному катанию, на котором за победу поборются семь представителей Центрального спортивного клуба Армии.

В женском одиночном катании армейский клуб представят чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева и победительница Российско-китайских молодежных игр, бронзовый призёр финала Кубка России воспитанница СШОР ЦСКА по фигурному катанию имени С.А. Жука Виктория Васильева. В мужском одиночном катании — серебряный призер командного чемпионата мира, призер чемпионатов Европы, победитель и призер этапов и финала серии Гран-при, победитель и призер чемпионатов России армеец Сергей Воронов, серебряный призер чемпионата Европы-2019, бронзовый призер командного чемпионата мира-2019, многократный призер чемпионатов России Александр Самарин, призер этапов Кубка мира, серебряный призер Denis Ten Memorial Challenge рядовой спортивной роты ЦСКА (Санкт-Петербург) Макар Игнатов и победитель Российско-китайских молодежных игр, призёр этапов юниорского Гран-при, победитель и призёр этапов Кубка России воспитанник СШОР ЦСКА по фигурному катанию на коньках имени С.А. Жука Артур Даниелян.

Рядовой спортивной роты ЦСКА (Санкт-Петербург) Валерий Колесов в паре с Ксенией Ахантьевой поборются за звание лучших в парном катании. Рядовой спортивной роты ЦСКА (Санкт-Петербург) Кирилл Алешин и Анастасия Скопцова выступят в танцах на льду.

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