18.12.2019 (16:43)

В чувашском поисковом отряде «Мы помним!» прошла церемония принятия клятвы новыми членами

Церемония принятия торжественной клятвы поисковиками отряда «Мы помним!» прошла в Чувашии. Ее принял Герой Российской Федерации Николай Гаврилов.

Выступая перед ребятами, он пожелал им успехов в учебе, поисковой работе, призвал расти настоящими патриотами родного Отечества, быть примером в делах и поступках, образцом трудолюбия и ответственности.

Командир поискового отряда «Алые маки» Евгений Шумилов вручил отряду «Мы помним!» флаг поискового движения России.

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