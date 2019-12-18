18.12.2019 (16:43)
В чувашском поисковом отряде «Мы помним!» прошла церемония принятия клятвы новыми членами
Церемония принятия торжественной клятвы поисковиками отряда «Мы помним!» прошла в Чувашии. Ее принял Герой Российской Федерации Николай Гаврилов.
Выступая перед ребятами, он пожелал им успехов в учебе, поисковой работе, призвал расти настоящими патриотами родного Отечества, быть примером в делах и поступках, образцом трудолюбия и ответственности.
Командир поискового отряда «Алые маки» Евгений Шумилов вручил отряду «Мы помним!» флаг поискового движения России.
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Метки:
Центральный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества , Военно-патриотическое воспитание