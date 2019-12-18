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18.12.2019 (16:40)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие по огневой подготовке

На войсковом стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по огневой подготовке со стрелками мотострелковых подразделений.

На занятие по огневой подготовке было привлечено около 350 военнослужащих мотострелкового батальона.

Перед выполнением упражнения контрольных стрельб военнослужащие поэтапно отрабатывают каждый элемент комплекса действий при стрельбе, на таких учебных точках как: изготовка к бою, смена огневой позиции, изучение основ и правил стрельбы, неполная разборка, сборка АК-74, снаряжение магазина, метание ручных гранат. Для точного попадания в цель стрелки ОГРВ ПРРМ изучили метеорологические, баллистические и топографические особенности ведения стрельбы, а также необходимые поправки, применяемые в случае отклонения от нормальных условий стрельбы.

В ходе практических занятий военнослужащие отработали стрельбу по движущимся и появляющимся целям с обязательной сменой огневой позиции, а также выполнили метание учебно-имитационной ручной гранаты в габарит.

Занятия по огневой подготовке проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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С гранатометчиками Оперативной группы российских войск в Приднестровье проведено занятие по огневой подготовке

Метки:
Западный военный округ , Приднестровье , Военная база
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