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18.12.2019 (16:36)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведено занятие со специалистами тылового обеспечения

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие со специалистами роты материального обеспечения (МТО).

На теоретическом этапе занятия военнослужащие изучили нормы продовольственного и вещевого довольствия, правила хранения продуктов и их приготовления в полевых условиях, требования безопасности при транспортировке горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также тактико-технические характеристики закрепленной техники.

В ходе практического занятия специалисты МТО отработали нормативы по развертыванию полевой кухни, полевого пункта заправки, пункта питания и полевой бани.

Занятие со специалистами тылового обеспечения ОГРВ ПРРМ прошло в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье , Военная база
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