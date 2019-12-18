18.12.2019 (16:34)

Воспитанники армейского Клуба стали победителями и призерами открытого первенства ЦСКА по теннису

В Москве завершилось традиционное открытое первенство ЦСКА по теннису на призы заслуженных мастеров спорта Андрея Ольховского и Евгении Манюковой, где себя отлично показали юные армейские теннисисты.

В этом году победителем зимнего первенства Центрального спортивного клуба Армии, которое проводится уже в 23-й раз, среди юношей до 17 лет стал воспитанник спортивной школы олимпийского резерва ЦСКА по теннису и бадминтону Арсений Яковлев, в финале уверенно одолевший Дмитрия Бурцева, представляющего «Юность Москвы». Матч завершился со счетом 6:0, 6:3 в пользу армейца.

Среди девушек в данной возрастной категории разыгрался по-настоящему захватывающий финал, где встретились две воспитанницы спортивной школы армейского клуба Полина Павлова и Варвара Алтухова. Отметим, что на пути к решающему матчу турнира Варвара провела волевые трехсетовые четвертьфинальный и полуфинальный матчи и одержала победы над опытными соперницами, но в финале сильнее оказалась Полина.

В финале среди юношей до 15 лет ситуация повторилась. На корте сошлись два воспитанника СШОР ЦСКА Александр Поскробко и Егор Гусаров. Победу со счетом 6:1, 3:6, 6:4 одержал Александр. Среди девушек лучшей стала представительница Центрального спортивного клуба Армии Лиана Машия, в финале одержавшая уверенную победу над Мариной Лубшевой («Юность Москвы») — 6:2, 7:5.

Матчи за третье место в данной возрастной категории сыграны не были по причине отказов по болезни. Призерами стали Варвара Борисенко (ЦСКА) и Рудольф Аванесов («Юность Москвы»).

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