18.12.2019 (15:01)

Армейцы выступят на юбилейных соревнованиях по биатлону «Ижевская винтовка» в Удмуртии

С 26 по 29 декабря в Удмуртии на территории Республиканского стрелково-спортивного комплекса имени генерал-майора А.М. Демидова в 50-й раз состоятся традиционные соревнования по биатлону «Ижевская винтовка»

Ожидается, что от Центрального спортивного клуба Армии участие в состязаниях примут лейтенанты Максим Цветков, Антон Бабиков, Александр Поварницын и прапорщик Ульяна Кайшева.

Всего в «Ижевской винтовке» будут участвовать более 180 спортсменов из 25 регионов. По результатам гонок будет сформирована сборная команда России на этапы Кубка IBU.

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