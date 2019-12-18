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18.12.2019 (16:15)

Корабли совместного российско-индийского отряда на учении «Индра-2019» отработали задачи противовоздушной обороны

В третий день учения «Индра-2019»  экипажи сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» и фрегата «Таркаш» из состава совместного российско-индийского отряда кораблей отразили атаку средств воздушного нападения (СВН) условного противника в Аравийском море с условным применением артиллерийских комплексов противовоздушной обороны.

Воздушными целями при решении поставленных задач выступили самолеты морской авиации ВМС Индии Су-30МКИ, а также беспилотные летательные аппараты (БЛА).

В ходе учения расчёты корабельных боевых постов обнаружили и классифицировали цели, а расчёты ПВО при подходе воздушных целей на дистанцию поражения условно уничтожили их корабельной артиллерией.

В боевой стрельбе по воздушным целям на СКР «Ярослав Мудрый» были задействованы корабельные артиллерийские установки АК-630 и ЗРАК «Кортик».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Индра , Индра , Балтийский флот , Западный военный округ , Международная деятельность
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