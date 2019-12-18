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18.12.2019 (15:42)

В КВЦ «Патриот» наградили лауреатов ежегодной Национальной премии «Золотая идея»

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной Национальной премии «Золотая идея».

Премия присуждается за вклад в развитие военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и повышение конкурентоспособности продукции оборонно-промышленного комплекса.

Лауреатов премии по итогам 2018 года определил Организационный комитет, в состав которого вошли представители Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Министерства обороны, Минпромторга, ФСВТС России, госкорпорации «Роскосмос», государственной корпорации «Ростех», Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», Рособоронэкспорта, страховой компании «Независимая страховая группа».

Приветствие участникам направил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов. Он подчеркнул, что Россия продолжает прочно занимать второе место в тройке лидеров мирового и оружейного бизнеса. И в этом, несомненно, заслуга всех участников сложного и многогранного процесса, включающего разработку, производство и экспорт вооружения.

Памятные призы и дипломы ФСВТС России победителям конкурса на соискание премии вручили первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, глава Комиссии Государственной Думы по развитию ОПК Владимир Гутенёв и директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

В своём обращении к участникам церемонии Дмитрий Шугаев подчеркул, что неизменно высокий интерес к данному конкурсу говорит о том, что, несмотря на внешние трудности, российские специалисты инициативны, творчески одарены и готовы находить оптимальные решения, достигая высоких и даже выдающихся результатов в области военно-технического сотрудничества.

Организационный комитет по итогам обсуждения предварительной рейтинговой оценки экспертов в ходе открытого голосования присудил 19 премий и 2 дополнительных почетных диплома в 6 номинациях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Награждения , КВЦ Патриот
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