18.12.2019 (15:39)

Военнослужащие десантно-штурмового соединения из Бурятии совершенствуют навыки вождения автомобильной техники

На полигоне Сосновый бор в Бурятии в соответствии с планом боевой подготовки Воздушно-десантных войск (ВДВ) и в целях совершенствования навыков вождения автомобильной техники с водителями Улан-Удэнского десантно-штурмового соединения проведено занятие по вождению автомобильной техники.

На теоретической части занятия военнослужащие прослушали лекцию об особенностях управления транспортным средством в условиях гололеда, заснеженности дорог и плохой видимости, после чего ими были сданы зачеты по знанию материальной части автомобиля «Урал» 4320.

В ходе практической тренировки военные водители отработали действия по безопасному ускорению и торможению в сложных погодных условиях, технику маневрирования в условиях гололеда при преодолении участков дорог с крутыми подъемами и спусками, глубокой колеей и косогорами, а также габаритных проходов, колейного моста и других препятствий.

К занятиям были привлечены более 50 водителей соединения.

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