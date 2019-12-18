18.12.2019 (15:21)
Сборная Северного флота одержала пятую подряд победу на чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой
Хоккеисты сборной Северного флота одержали пятую подряд победу на чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой. Игра с командой «Мурман-КСШОР» из Мурманска проходила в Ледовом дворце.
На трибунах за хоккейным сражением следили более 300 болельщиков.
Североморцы первыми открыли счет на восьмой минуте встречи и на первый перерыв ушли уже со счетом 2:0.
Во втором периоде хоккеисты Северного флота забросили еще одну шайбу в ворота мурманчан.
В последней двадцатиминутке команды обменялись шайбами, итоговый счет 4:1.
Сегодня сборная Северного флота проведет встречу с хоккейной командой «Горняк» из Оленегорска.
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