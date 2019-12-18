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18.12.2019 (14:03)

В уходящем году на Балтийском флоте служебным жильем были обеспечены около 700 военнослужащих

В 2019 году через отдел ФГКУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России исполнены социальные обязательства по предоставлению служебного жилья в отношении 698 военнослужащих Балтийского флота.

Для нужд флота было закуплено 170 квартир в г. Калининграде, 528 семей военнослужащих получили служебные жилые помещения в уже имеющемся специализированном жилищном фонде.

До конца года в Балтийске спланирована сдача служебного жилого дома на 64 квартиры.

Кроме того, 81 военнослужащему Балтийского флота была предоставлена жилищная субсидия, за счет которой они приобрели жилые помещения для постоянного проживания. Общая сумма бюджетных средств, выделенных флоту для предоставления жилищной субсидии в 2019 году превысила 600 млн рублей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Жилье , Балтийский флот , Западный военный округ
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