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18.12.2019 (13:49)

Около 1000 единиц современной военной техники поступило в ЦВО в уходящем году

Около 1000 единиц вооружения и военной техники поступили на вооружение Центрального военного округа в 2019 году. Такие данные озвучил журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

«Продолжается плановое перевооружение на новые зенитные ракетные комплексы «Панцирь-С1», «Бук-М2», «Бук-М3», «Тор-М2», глубоко модернизированные танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и иные образцы современной военной техники», - пояснил Александр Лапин.

По словам командующего, в текущем году в авиационные части ЦВО поступило 25 новых и модернизированных летательных аппаратов. «Благодаря своевременной поставке авиационной техники военный округ полностью завершил перевооружение дислоцирующегося в Челябинской области смешанного авиационного полка на авиационный комплекс Су-34» , - подчеркнул он.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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