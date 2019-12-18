18.12.2019 (13:47)

Гранатометчики в Кузбассе учились уничтожать бронированную технику и живую силу противника из РПГ-7В2 и АГС-17

Военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в Кемеровской области, во время контрольных стрельб, проводимых в рамках сборов с гранатометчиками, уничтожили бронированную технику и живую силу условного противника при помощи РПГ-7В2 и АГС-17 «Пламя».

Во время контрольных стрельб гранатометчики с расстояния до 250 метров поразили движущиеся цели, имитирующие бронированную технику и живую силу условного противника. Кроме того, военнослужащие отработали тактические действия по смене огневых позиций на поле боя с группой прикрытия, которая обеспечивала защиту гранатометчика от стрелков противника и вела целеуказания.

В мероприятиях боевой подготовки, которое проводилось на полигоне Юргинский, было задействовано более 200 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.

Сборы с гранатометчиками стартовали в начале декабря. Занятия с военнослужащими проходят на полигонах в Алтайском крае, Кемеровской области, а также Республике Тыва.

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