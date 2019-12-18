18.12.2019 (13:45)

Войска ЦВО в 2019 году приняли участие в более 850 учениях

Военнослужащие Центрального военного округа в 2019 году приняли участие в более чем 850 учениях различного уровня. Об этом сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

«Боевые соединения и части провели 850 тактических учений, из которых более сотни носили двусторонний характер взаимодействия. Главным экзаменом года для войск ЦВО стало СКШУ «Центр-2019», который военный округ успешно сдал, удостоившись высокой оценки военно-политического руководства страны», – сказал Александр Лапин.

Командующий отметил, что для войск Центрального военного округа 2019 учебный год характеризовался высокой интенсивностью проводимых мероприятий оперативной и боевой подготовки. «Все задачи, – отметил генерал-полковник Александр Лапин, – были выполнены в полном объёме и с высоким качеством. Органы управления приняли участие в 80 мероприятиях оперативной подготовки, из которых два десятка были крупными учениями и 30 – командно-штабные тренировки, что в итоге на 15 процентов превысило показатель 2018 года», – пояснил Александр Лапин.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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