18.12.2019 (13:20)

Ансамбль песни и пляски Западного военного округа отметил 90-летие в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в большом концерном зале «Октябрьский» состоялись торжества, посвящённые 90-летию Ансамбля песни и пляски Западного военного округа.

«Наш Ансамбль – один из старейших творческих коллективов в Российской армии, более 20 тысяч концертов за девяносто лет, многие из них на передовой – от Великой Отечественной войны до Сирии», – сказал командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв, поздравляя коллектив и вручая награды.

Сегодня Ансамбль песни и пляски Западного военного округа – легендарный коллектив, который включает в себя хор, балет и оркестр. В годы Великой Отечественной войны ансамбль оставался в блокадном Ленинграде, выступал на сборных пунктах и госпиталях, во фронтовых землянках и в детских домах, перед бойцами и ополченцами. Концертными площадками стали Невская Дубровка, ледовая трасса «Дорога жизни», корабли Балтийского флота, Ораниенбаумский плацдарм. Также ансамбль выступал в частях Ограниченного контингента Советских войск в Афганистане, в ходе ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Коллектив ансамбля завоевал первое место и звание лауреата на Смотре-конкурсе штатных ансамблей песни и пляски Советской Армии и Военно-Морского Флота в 1983 году в Москве, серебряную медаль на Международном конкурсе фольклора в 2001 году в Дижоне (Французская Республика) среди коллективов из 32 стран, стал победителем Первого Всеармейского смотра-конкурса Ансамблей песни и пляски Вооружённых Сил Российской Федерации в 2014 году в Москве.

Ансамбль дает более 300 концертов ежегодно. Это участие в мероприятиях, посвященных блокаде Ленинграда, в параде войск Санкт-Петербургского гарнизона. Концертные бригады выступают в частях округа, военно-учебных заведениях и военно-медицинских учреждениях.

Начальник ансамбля – художественный руководитель Заслуженный деятель искусств Республики Крым майор Илья Колесников.

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