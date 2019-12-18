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18.12.2019 (12:46)

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов провел прием граждан по личным вопросам в Общественной приемной Министра обороны

В соответствии с графиком личного приема граждан руководящими должностными лицами военного ведомства заместитель Министра обороны РФТимур Иванов провел прием граждан по личным вопросам.

На встрече присутствовали представители центральных органов военного управления, профильных департаментов, в компетенции которых находятся вопросы, интересовавшие граждан.

В ходе приема обсуждались, в основном, вопросы, касающиеся жилищного обеспечения военнослужащих и их семей.

Поставленные вопросы были подробно рассмотрены, по каждому из них предложены конкретные решения, должностным лицам даны поручения.

Личные приемы граждан руководящими должностными лицами Министерства обороны Российской Федерации проводятся на постоянной основе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Заместитель Министра обороны Тимур Иванов провел прием граждан по личным вопросам

Метки:
Общественная приемная
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