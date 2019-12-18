18.12.2019 (12:42)

На сборе руководящего состава Восточного военного округа проведено несколько динамических показов по боевой подготовке

В ходе мероприятий сбора руководящего состава Восточного военного округа генералам и офицерам на практике показали работу командования соединения при приведении подразделений в разные степени боевой готовности, особенности снятия техники с хранения, выдачи материальных средств военнослужащим, варианты экипировки военнослужащих.

Кроме того, для участников сбора проведен динамический показ действий подразделений мотострелкового соединения по учебной тревоге, особенностей тактической маскировки техники, инженерному оборудованию позиций.

На полигоне Князе-Волконский планируется провести ряд показных занятий по организации всестороннего обеспечения войск, проведению боевых стрельб из стрелкового оружия, а также вооружения танков и БМП.

17 декабря под личным руководством командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко на базе мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае, стартовал оперативно-мобилизационный сбор (ОМС) руководящего состава ВВО. В нем принимают участие порядка двухсот представителей руководящего состава округа, общевойсковых объединений, командования ВВС и ПВО, ТОФ, командиры воинских частей.

Оперативно-мобилизационный сбор продлится до 20 декабря.

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