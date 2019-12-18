18.12.2019 (12:39)

Военно-технический форум «Армия-2020» пройдет в семи регионах, где дислоцируются войска Восточного военного округа

В будущем году мероприятия военно-технического форума «Армия-2020» в Восточном военном округе состоятся в семи регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири.

В Приморье форум пройдет во Владивостоке и в Уссурийске, в Хабаровском крае «Армию-2020» планируется провести на базе одной из воинских частей ВВО в краевом центре.

Кроме того, выставочные мероприятия пройдут на полигонах округа в Забайкалье, Амурской области, также форум состоится в Республике Бурятия и острове Сахалин.

Впервые для проведения форума «Армия-2020» будет задействовано одно из соединений в Камчатском крае.

В уходящем году гостями форума в ВВО на 11 выставочных площадках площадью 30 тыс. квадратных метров за три дня стали более 130 тыс. человек, в том числе более 92 тыс. гражданского населения и порядка 38 тыс. военнослужащих.

На площадках форума было представлено более 250 единиц военной техники, в том числе семь кораблей и около 30 самолетов и вертолетов. В частности, в Хабаровске гости увидели ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ «Терминатор», самые большие в мире вертолеты Ми-26.

Зрители наблюдали демонстрационные пролеты истребителей Су-35 и бомбардировщиков Су-34, действия экипажей вертолетов по тушению пожаров и эвакуации экипажа воздушного судна.

На всех выставочных площадках выступили военные творческие коллективы, работали пункты отбора на военную службу по контракту. Повара ВВО для гостей мероприятия приготовили около 10 тыс. порций гречневой каши с тушенкой, луком и морковью.

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