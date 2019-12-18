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18.12.2019 (12:23)

На полигоне Кирилловский в Ленинградской области в ходе учения с мотострелковой бригадой ЗВО отработано ведение боевых действий с учётом опыта современных вооружённых конфликтов

Сегодня в Ленинградской области на полигоне Кирилловский в ходе тактико-специального учения с Красносельской мотострелковой бригадой были апробированы новые способы ведения боевых действий с учётом опыта современных вооружённых конфликтов.

Военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, инженерных и разведывательных подразделений отработали освобождение населенного пункта от незаконных вооруженных формирований, разведку и уничтожение позиций условного противника.

«Благодаря новым способам взаимодействия разведывательных и артиллерийских подразделений мы в несколько раз сократили время от обнаружения позиций противника до их уничтожения огневыми средствами. Этому в том числе способствуют поступившие средства наблюдения, связи, беспилотные летательные аппараты», - подвёл итог учению командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв.

Также в ходе учения были отработаны вопросы противовоздушной обороны, уничтожения боевых и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы, были задействованы самоходные артиллерийские установки «Акация», танки Т-72Б-3, легкобронированные тягачи МТ-ЛБ, разведывательные средства. 

Учение стало главным эпизодом оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава Западного военного округа. За ходом тактических действий войск наблюдали командующие Балтийским флотом, общевойсковыми и танковой армиями, Ленинградским объединением ВВС и ПВО, командиры армейского корпуса, дивизий, бригад, полков и отдельных подразделений округа, дислоцированных на территории 26 субъектов страны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Учения , Мотострелковые войска
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