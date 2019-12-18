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18.12.2019 (12:18)

В Дагестане начался организационно-мобилизационный сбор с военнослужащими Каспийской флотилии

С руководящим составом, командирами соединений и воинских частей Каспийской флотилии (КФл) на базе полка морской пехоты, дислоцированного в Республике Дагестан, стартовал трехдневный организационно-мобилизационный сбор под руководством начальника штаба КФл контр-адмирала Николая Якубовского.

Военнослужащие флотилии должны выработать единые методики проведения занятий по боевой и мобилизационной подготовкам, разноуровневых учений и проверок боеготовности соединений и воинских частей флотилии в новом учебном году.

По завершении сбора на примере роты одного из батальонов полка морской пехоты КФл руководящему командному составу продемонстрируют порядок проведения ротных тактических учений.

Организационно-мобилизационный сбор командного состава будет проводиться до 20 декабря, в нем принимает участие более 100 офицеров соединений и воинских частей КФл.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Военные сборы
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