18.12.2019 (12:16)

Более 2000 разведчиков 58-й общевойсковой армии ЮВО начали готовиться к конкурсу профессионального мастерства «Отличник войсковой разведки»

Более 2 тыс. разведчиков соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе и Закавказье, приступили к тренировкам в рамках подготовки к конкурсу профессионального мастерства «Отличник войсковой разведки».

Военнослужащие пройдут подготовку в пять этапов: стрельба из различных видов оружия, вождение боевой машины пехоты в сложных условиях местности, выполнение нормативов по посадке и высадке из вертолета, выхода разведывательного отделения в тыл условного противника, проведение разведывательной засады.

Одним из самых сложных этапов станет прохождение «тропы разведчика», где разведывательное подразделение в полном составе в боевой экипировке на время преодолевает 22 препятствия: заборы, стены со стеклом, рвы с водой и др.

Подготовка к соревнованиям будет проходить с использованием средств имитации для создания условий, приближенных к боевым.

Лучшие подразделения по итогам подготовки примут участие в отборочных этапах международного конкурса «Отличники войсковой разведки».

Целью конкурса является укрепление международного военного и военно-технического сотрудничества государств, повышение престижа военной службы, уровня полевой выучки и развитие состязательности военнослужащих-разведчиков.

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