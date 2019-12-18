18.12.2019 (12:14)

Морпехи КФл приступили к учениям на горных полигонах в Республике Дагестан

В Республике Дагестан военнослужащие подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) приступили к учениям на горном полигоне Аданак в рамках полевого выхода.

Морпехи подразделений КФл в составе отделений, взводов и рот выполняют плановые учебно-боевые задачи – боевые стрельбы по мишенным позициям из всех видов стрелкового оружия, в том числе из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, автомата Калашникова АК-74 и пистолета Макарова.

Наводчики новейших бронетранспортёров БТР-82А выполняют разведку целей, корректировку огня из пушки и пулемёта в движении и на месте, а водители-механики – приёмы вождения и преодоления различных препятствий при движении по пересечённой местности.

В учениях принимают участие более 400 военнослужащих и задействовано около 50 единиц боевой и специальной техники. Выполнение учебно-боевых задач морскими пехотинцами КФл продлится до конца декабря 2019 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице