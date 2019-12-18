18.12.2019 (12:12)

В Северной Осетии начался учебно-методический сбор командного состава 58-й армии ЮВО

В Северной Осетии на базе мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) начался учебно-методический сбор с командным составом соединений, воинских частей и батальонов 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

В рамках сбора на общевойсковом полигоне Тарское пройдет двустороннее тактическое учение с целью демонстрации методик ведения боя, в том числе борьбы с ударными дронами условного противника и отражения ракетного удара в системе разведывательно-ударного контура.

Ротные тактические группы продемонстрируют участникам сбора тактические действия, отработают задачи с выполнением упражнений учебных стрельб из вооружения танков Т-90, боевых машин пехоты БМП-3, автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7В, а также из стрелкового оружия.

В ходе боевой стрельбы на полигоне Тарское артиллеристы мотострелкового соединения проведут тренировки разведывательно-огневого контура с применением реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Торнадо-Г», противотанковых ракетных комплексов «Хризантема», и 152-мм гаубиц «Мста-Б».

Всего с командирами будет проведено 60 практических занятий, 30 лекционных и инструкторско-методических занятий.

В сборе принимает участие более 300 офицеров соединений и воинских частей, дислоцированных в Южной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестане.

Также на учениях будет задействовано более 1000 военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники.

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