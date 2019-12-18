18.12.2019 (12:11)

В Армении танкисты ЮВО приступили к подготовке к АрМИ-2020

На российской военной базе в Армении в рамках подготовки к отборочному этапу конкурса «Танковый биатлон» всероссийских и международных армейских игр (АрМИ-2020) военнослужащие танковых подразделений приступили к практическим стрельбам штатными снарядами.

Танкисты из штатного вооружения танков Т-72Б на танковой директрисе высокогорного полигона Алагяз учатся уничтожать появляющиеся и движущиеся цели, имитирующие танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дальности от 300 до 2000 м.

При проведении тактических действий военнослужащие отрабатывают на практике охват, обход, просачивание, скрытый выход на рубеж перехода в атаку. Командиры на карте и на практике принимают решения по вводу условного противника в заблуждение, заставив действовать его в своих интересах, с учетом полученного опыта ведения современных боевых действий, в том числе в Сирийской Арабской Республике.

В подготовке к отборочному этапу конкурса «Танковый биатлон» танковых подразделений по уничтожению целей условного противника принимают участие около 100 военнослужащих и задействовано до 50 единиц военной техники.

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