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18.12.2019 (12:09)

На российской военной базе в Армении началось боевое слаживание мотострелковых отделений

На российской военной базе в Армении началось боевое слаживание мотострелковых отделений, расчетов и экипажей штатной военной техники с боевой стрельбой на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз.

Военнослужащие изучают технические характеристики вооружения, выполняют нормативы по тактической и специальной подготовке, вождению боевых машин и стрельбе из штатного стрелкового оружия и гранатометов.

Особенностью проведения боевых стрельб отделений является обучение военнослужащих правильным действиям на незнакомой высокогорной местности, организации взаимодействия, управлению огнем подразделений.

Военнослужащие совершенствуют мастерство вождения и стрельбы из боевых машин с места и в движении, в условиях динамично меняющейся обстановки современного общевойскового боя.

На комплексные практические занятия в полевых условиях привлечено более 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ
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