18.12.2019 (12:07)
В Армении началась подготовка прибывших военнослужащих РХБ защиты ЮВО
В рамках слаживания подразделений российской военной базы в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения войск радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты.
На полигоне Камхуд военнослужащие отрабатывают действия по выявлению и обнаружению отравляющих веществ на местности, выполняют нормативы по дезактивации, дегазации и дезинфекции экипировки, вооружения и военной техники, в средствах индивидуальной и коллективной защиты преодолевают зараженные участки местности на специальной полосе препятствий.
Специалисты РХБ защиты учатся слаженно выполнять задачи по обнаружению заражения в ходе марша на современных разведывательных химических машинах РХМ-6.
К практическим одиночным полевым занятиям привлечено более 100 военнослужащих и более 30 единиц военной техники.