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18.12.2019 (12:07)

В Армении началась подготовка прибывших военнослужащих РХБ защиты ЮВО

В рамках слаживания подразделений российской военной базы в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения войск радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты.

На полигоне Камхуд военнослужащие отрабатывают действия по выявлению и обнаружению отравляющих веществ на местности, выполняют нормативы по дезактивации, дегазации и дезинфекции экипировки, вооружения и военной техники, в средствах индивидуальной и коллективной защиты преодолевают зараженные участки местности на специальной полосе препятствий.

Специалисты РХБ защиты учатся слаженно выполнять задачи по обнаружению заражения в ходе марша на современных разведывательных химических машинах РХМ-6.

К практическим одиночным полевым занятиям привлечено более 100 военнослужащих и более 30 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ
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