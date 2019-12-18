18.12.2019 (12:04)

Более 3000 военнослужащих ЮВО приняли участие в тренировке по ликвидации последствий химической атаки условного противника

На территории республик Северного Кавказа, Ставропольского края и Кубани прошла масштабная тренировка по ликвидации последствий применения условным противником оружия массового поражения.

В ходе мероприятия военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) выполнили нормативы по ведению РХБ разведки, дегазации, дезактивации и дезинфекции зараженной местности, вооружения и военной техники.

При выполнении поставленных задач применялись современные образцы специальной техники: машины БРДМ-2РХБ, АРС, ДК-Т1А, а также автомобильные лаборатории экспресс-анализа обстановки и машины радиационной и химической разведки, аппаратура которых позволяет передавать собранные данные в вышестоящий штаб в автоматическом режиме, обеспечивая высокую оперативность принятия решений.

В тренировке приняли участие более 3 тыс. военнослужащих, было задействовано около 200 единиц боевой и специальной техники.

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