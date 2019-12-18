18.12.2019 (11:26)

В Президентский полк отправились служить 15 лучших призывников с Кубани

В Краснодаре состоялась торжественная отправка 15 лучших призывников края для прохождения службы в Президентском полку Федеральной службы охраны Российской Федерации в рамках осеннего призыва 2019 года.

Под звуки военного оркестра новобранцев провожали ветераны, представители духовенства и родственники будущих солдат.

«Я горд, что буду служить в Кремле. Я никогда не был в Москве и теперь смогу увидеть нашу столицу. Уверен, что год в армии будет для меня периодом насыщенным и интересным», – рассказал призывник Андрей Безуглый.

Среди критериев отбора: рост от 175 до 190 см, хорошее знание русского языка, отсутствие дефектов речи и татуировок на теле, отличное здоровье и физическое развитие, а также наличие среднего (полного) общего образования.

Подразделения Президентского полка выполняют задачи по обеспечению мероприятий охраны и безопасности Московского Кремля, несут службу в почетном карауле у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата, обеспечивают разводы конного и пешего караулов.

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