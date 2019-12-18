Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.12.2019 (11:00)

В подразделениях связи армейского корпуса ЧФ отбирают лучших военнослужащих для участия в АрМИ-2020

В подразделениях связи армейского корпуса Черноморского флота началось проведение отборочного этапа конкурса «Уверенный приём» в рамках очередного этапа Армейских международных игр 2020 года (АрМИ-2020).

В конкурсе профессионального мастерства связистов задействовано порядка 20 различных единиц техники связи, в том числе подвижные радиорелейные станции для «беспоискового» вхождения в связь, комплексные аппаратные, обеспечивающие связь между полевыми пунктами управления, современные радиостанции, антенные модули и около 50 военнослужащих.

В ходе конкурса, который проходит в полевых условиях, экипажам и расчетам необходимо в кратчайшие сроки развернуть радиорелейные линии связи и сети широкополосного беспроводного доступа, организовать устойчивые каналы связи между подразделением и командованием, подключиться к системе связи стационарных объектов.

Все задачи выполняются в сложных помеховых условиях, при противодействии диверсионно-разведывательным группам условного противника и применении оружия массового поражения.

Победители данного этапа примут участие в следующих отборочных этапах конкурса АрМИ-2020 среди подразделений армейского корпуса и Черноморского флота.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Крыму начался оперативно-мобилизационный сбор командного состава Черноморского флота
В Севастополе военные полицейские выбирают лучших в конкурсе «Страж порядка»
В Северной Осетии расчеты ЗРК «Бук» ЮВО провели учение по противовоздушной обороне
На полигоне в Адыгее минометные подразделения ЮВО начали подготовку к соревнованиям в рамках АрМИ-2020

Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Войска связи , АрМИ , Уверенный прием
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false