18.12.2019 (11:00)

В подразделениях связи армейского корпуса ЧФ отбирают лучших военнослужащих для участия в АрМИ-2020

В подразделениях связи армейского корпуса Черноморского флота началось проведение отборочного этапа конкурса «Уверенный приём» в рамках очередного этапа Армейских международных игр 2020 года (АрМИ-2020).

В конкурсе профессионального мастерства связистов задействовано порядка 20 различных единиц техники связи, в том числе подвижные радиорелейные станции для «беспоискового» вхождения в связь, комплексные аппаратные, обеспечивающие связь между полевыми пунктами управления, современные радиостанции, антенные модули и около 50 военнослужащих.

В ходе конкурса, который проходит в полевых условиях, экипажам и расчетам необходимо в кратчайшие сроки развернуть радиорелейные линии связи и сети широкополосного беспроводного доступа, организовать устойчивые каналы связи между подразделением и командованием, подключиться к системе связи стационарных объектов.

Все задачи выполняются в сложных помеховых условиях, при противодействии диверсионно-разведывательным группам условного противника и применении оружия массового поражения.

Победители данного этапа примут участие в следующих отборочных этапах конкурса АрМИ-2020 среди подразделений армейского корпуса и Черноморского флота.

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