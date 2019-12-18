18.12.2019 (08:40)
Полевые склады условного противника уничтожили ракетчики ВВО в Забайкалье
В Забайкальском крае с военнослужащими соединения ракетных войск Восточного военного округа состоялась тренировка с выполнением электронных пусков ракет.
Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» совершили марш на специализированный полигон, отразили нападение группы диверсионно-разведывательной группы условного противника, преодолели условно зараженные участки местности.
Ракетчики определили данные для пусков ракет и выполнили учебный (электронный) пуск ракеты по полевому складу боеприпасов и ГСМ условного противника.
Также расчеты выполнили нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, маскировке и организации охраны и обороны позиций.