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18.12.2019 (08:40)

Полевые склады условного противника уничтожили ракетчики ВВО в Забайкалье

В Забайкальском крае с военнослужащими соединения ракетных войск Восточного военного округа состоялась тренировка  с выполнением электронных пусков ракет.

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» совершили марш на специализированный полигон,  отразили нападение группы диверсионно-разведывательной группы условного противника,  преодолели условно зараженные участки местности.

Ракетчики определили данные для пусков ракет и выполнили учебный (электронный) пуск ракеты по полевому складу боеприпасов и ГСМ условного противника.

Также расчеты выполнили нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, маскировке и организации охраны и обороны позиций.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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