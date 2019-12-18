18.12.2019 (08:30)

Первые в истории российско-лаосские военные учения «Ларос-2019» успешно завершены



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Активная фаза и завершение учений "Ларос - 2019"

На полигоне Бан Пэн в Лаосской Народно-Демократической Республике завершилось первое совместное российско-лаосское военное учение «Ларос-2019». В нем принимали участие более 500 военнослужащих мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) из Забайкальского края и Народной армии Лаоса (НАЛ).

В ходе учения на полигоне состоялся финальный этап, в котором подразделения совместной группировки войск отработали задачи по уничтожению условного незаконного вооруженного формирования.

Зрелищное и историческое событие посетили президент Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Буннянг Ворачит и министр обороны ЛНДР генерал армии Тянсамон Тяннялат, военные атташе из семи стран и другие почетные гости.

Ранее, танковые экипажи ВВО на танках Т-72МС и подразделения Вооруженных сил Лаоса, под прикрытием взвода огневой поддержки на БРДМ-2МС выдвинулись в заданные районы для ведения учебно-боевых действий.

После обнаружения полевого лагеря условных террористов подразделением разведки Народной армии Лаоса танковые роты стран-участниц вступили в бой и осуществили захват плацдарма в указанном районе. Благодаря слаженным совместным действиям группировка войск, созданная на время учения, разгромила условных террористов.

Особое внимание было уделено отработке взаимодействия и управлению тактическими действиями танковых подразделении ВС России и Лаоса в ходе проведения операции по ликвидации условного НВФ.

После завершения розыгрыша практических действий войск, на плацу военной школы «Бан-Пэн» в Лаосе состоялась торжественная церемония закрытия военного учения «Ларос-2019», прошло награждение военнослужащих памятными и ведомственными медалями Лаоса и России, вручение ценных подарков. Завершилась торжественная церемония закрытия спуском Государственных флагов России и Лаоса и флага учений, прохождением военнослужащих торжественным маршем.

В торжественной церемонии закрытия военного учения «Ларос-2019» со стороны Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) принимали участие президент ЛНДР Буннянг Ворачит и министр обороны ЛНДР генерал армии Тянсамон Тяннялат, с российской стороны руководитель учения генерал-майор Валерий Шарагов и другие почетные гости.

Руководители учения двух стран отметили, что первое в истории совместное военное учение России и Лаоса прошло на высоком уровне, что в дальнейшем способствует развитию военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Лаосом.

В крайние дни пребывания российского контингента на территории страны с субэкваториальным муссонным климатом, будут проведены спортивно-массовые мероприятия, экскурсии по местным достопримечательностям и концерт художественных коллективов Лаоса. После чего на самолете военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76, военнослужащие ВВО будут доставлены в пункт постоянной дислокации в Забайкальский край.

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