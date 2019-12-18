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18.12.2019 (05:00)

Спасательное судно ТОФ «Игорь Белоусов» вернулось во Владивосток после российско-вьетнамского учения

Сегодня во Владивосток из дальнего похода вернулось спасательное судно Тихоокеанского флота «Игорь Белоусов». Специализированное судно с глубоководным обитаемым аппаратом АС-40 на борту, представляло Российскую Федерацию в ходе первого российско-вьетнамского учения по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, которое проводилось в порту Камрань.

В ходе учения моряки двух стран отработали практические действия при планировании и проведении спасательных операций, поделились практическим опытом, совершенствовали элементы системы оказания помощи подводникам, покинувшим аварийную подлодку, лежащую на грунте.

По случаю возвращения «Игоря Белоусова» из похода в пункте базирования во Владивостоке прошла торжественная церемония встречи судна, в которой принял участие заместитель командующего Тихоокеанским флотом контр-адмирал Денис Березовский. Он поздравил экипаж и специалистов управления поисковых и аварийно-спасательных работ ТОФ с отличными результатами, показанными на учении, благополучным возвращением домой. Адмирал поблагодарил спасателей за проделанную работу, которая послужит укреплению международного авторитета Тихоокеанского флота и ВМФ России в целом.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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