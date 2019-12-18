18.12.2019 (03:20)

Ледоколы вспомогательного флота ТОФ провели обколку льда в пункте базирования атомных подводных лодок

На Камчатке для устранения сложной ледовой обстановки на судоходном фарватере и у причалов, где ошвартованы корабли Тихоокеанского флота (ТОФ), ледоколы отряда вспомогательных судов Войск и сил на Северо-востоке России провели первую в наступившем зимнем периоде обколку льда в пункте базирования атомных подводных лодок ТОФ.

Накопление льда и его уплотнение в бухте произошло в результате длительного воздействия низких температур и сильного ветра.

На данном этапе задача по обеспечению безопасной навигации в бухте Крашенинникова возложена на патрульный ледокол проекта 97П «Иван Сусанин». В течении светового дня судно провело обколку льда толщиной до 50 сантиметров на площади, превышающей 10 квадратных километров.

Планируется, что в целях обеспечения безопасной навигации на Камчатке до конца зимнего периода ледоколам и буксирам вспомогательного флота предстоит выполнить не менее 50 выходов в море.

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