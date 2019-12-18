Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.12.2019 (03:20)

Ледоколы вспомогательного флота ТОФ провели обколку льда в пункте базирования атомных подводных лодок

На Камчатке для устранения сложной ледовой обстановки на судоходном фарватере и у причалов, где ошвартованы корабли Тихоокеанского флота (ТОФ), ледоколы отряда вспомогательных судов Войск и сил на Северо-востоке России провели первую в наступившем зимнем периоде обколку льда в пункте базирования атомных подводных лодок ТОФ.

Накопление льда и его уплотнение в бухте произошло в результате длительного воздействия низких температур и сильного ветра.

На данном этапе задача по обеспечению безопасной навигации в бухте Крашенинникова возложена на патрульный ледокол проекта 97П «Иван Сусанин». В течении светового дня судно провело обколку льда толщиной до 50 сантиметров на площади, превышающей 10 квадратных километров.

Планируется, что в целях обеспечения безопасной навигации на Камчатке до конца зимнего периода ледоколам и буксирам вспомогательного флота предстоит выполнить не менее 50 выходов в море.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в южнокорейский порт Пусан
В Индии началась практическая часть межвидового российско-индийского учения «Индра-2019»
Истребители МиГ-31БМ морской авиации ТОФ провели воздушную дуэль над акваторией Тихого океана
В ходе межвидового учения «Индра-2019» российские и индийские военнослужащие провели товарищеские игры по волейболу и баскетболу

Метки:
Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false