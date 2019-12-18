18.12.2019 (06:00)

Большие гидрографические катера «Владимир Козицкий» и «Борис Слободник» прибыли в Новороссийск для проведения испытаний

Новейшие большие гидрографические катера проекта 23040Г «Владимир Козицкий» и «Борис Слободник», построенные для гидрографической службы ВМФ России на предприятии «Нижегородский Теплоход» прибыли в Новороссийск, где они пройдут все этапы испытаний. В настоящее время экипажи катеров и представители завода «Нижегородский теплоход» готовятся к выходам в море, в ходе которых будут проверяться функционирование систем жизнеобеспечения и бортовое оборудование. Большие гидрографические катера проекта 23040Г созданы на основе базового проекта 23040 собственной разработки завода «Нижегородский Теплоход» в соответствии с техническими требованиями Главного командования ВМФ.

БГК «Владимир Козицкий» и «Борис Слободник», после заводских и государственных испытаний будут зачислены в состав ВМФ приказом Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Николая Евменова и будут нести службу на Черноморском флоте.

В рамках выполнения контракта, заключенного заводом «Нижегородский теплоход» и Министерством Обороны РФ завод должен построить еще 2 катера по проекту 23040Г.

Большие гидрографические катера проекта 23040Г предназначены для выполнения широкого спектра гидрографических задач. Среди них:

Высокоточная площадная съёмка рельефа дна и обследование навигационных опасностей на глубинах до 400 метров и съемка рельефа дна эхолотом на глубинах до 2000 метров;

Обслуживание всех типов плавучих предостерегательных знаков (далее-ППЗ); Постановка/съёмка всех типов ППЗ до 1,7 тонны и длиной до 6,5 метров; Доставка личного состава, продовольствия, ЗИПа и ремонтных бригад на береговые средства навигационного оборудования; Навигационно-гидрографическое обеспечение спасательных и поисковых операций; Лоцманская проводка и лидирование подводных лодок и крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним.

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