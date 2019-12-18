18.12.2019 (07:00)

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов встретился с представителями военно-­дипломатического корпуса, аккредитованными в России

17 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов встретился с представителями военно-­дипломатического корпуса, аккредитованными в России. Прибывшим по приглашению российского военного ведомства в Национальный центр управления обороной Российской Федерации иностранным военным атташе начальник Генштаба рассказал об итогах деятельности Вооружённых Сил РФ в уходящем году и планах на будущий год. На мероприятии присутствовали около 150 представителей военно­дипломатического корпуса из более 70 стран.

В этом году Министерство обороны РФ решало много задач, продолжалось планомерное развитие Вооружённых Сил, сказал генерал армии Валерий Герасимов. В Ракетных войсках стратегического назначения три ракетных полка перевооружены на современные ракетные комплексы «Ярс». Завершено создание ракетного комплекса «Авангард» с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащённой гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Первый ракетный полк, вооружённый данным комплексом, в ближайшее время заступит на боевое дежурство.

С начала декабря месяца осуществляется боевое дежурство лазерных комплексов «Пересвет» в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов с задачей прикрытия их маневренных действий.

В морских стратегических ядерных силах обеспечено непрерывное несение боевого дежурства ракетными подводными лодками стратегического назначения с периодическим патрулированием в море, в том числе подо льдами Арктики.

На завершающем этапе находятся государственные испытания головной подводной лодки проекта 955А «Князь Владимир». До конца текущего года она пополнит боевой состав Военно-Морского Флота. Продолжается строительство ещё четырех атомных подводных крейсеров данного проекта.

Потенциал авиационных стратегических ядерных сил поддерживается путем модернизации ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Развернуто серийное производство стратегических ракетоносцев Ту-160М, которые в ближайшие годы начнут поступать на вооружение дальней авиации.

В целом состояние стратегических ядерных сил обеспечивает решение задач сдерживания. При этом их развитие ведётся в строгом соответствии с международными обязательствами, определёнными Договором об ограничении стратегических наступательных вооружений.

В то же время ситуация с будущим данного соглашения остается неопределённой. Срок его действия заканчивается в 2021 году. Президент Российской Федерации 5 декабря подтвердил готовность России до конца текущего года продлить Договор СНВ-3. Вместе с тем чёткой позиции со стороны США относительно его продления не заявлено. Все это создает дополнительную неопределённость в сфере контроля над ядерными вооружениями.

В этом году комплексно развивалась воздушно-космическая оборона, основу которой составляют Воздушно-космические силы. Запущен очередной космический аппарат Единой космической системы, который существенно повысил наши возможности по гарантированному обнаружению пусков баллистических ракет. Перевооружено два зенитных ракетных полка на комплекс С-400.

С 1 декабря на боевое дежурство заступила радиолокационная станция загоризонтного обнаружения воздушных целей в Ковылкино (Мордовия), которая обеспечивает контроль воздушного пространства на Западном и Южном стратегических воздушно-космических направлениях на удалении до 2 000 км от нашей границы.

Осуществляется отработка задач опытно-боевого дежурства авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой. Выполнены пуски этих ракет на полигонах, находящихся в различных климатических условиях, в том числе в Арктике. Одновременно развивается аэродромная сеть, обеспечивающая расширение географии применения данного комплекса.

Авиационные соединения и воинские части за год получили 139 современных летательных аппаратов. Продолжаются испытания самолётов пятого поколения Су-57. Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены.

Планово развиваются силы общего назначения. Опыт последних вооружённых конфликтов, и в особенности операции по борьбе с террористами на территории Сирии, дал новый импульс в совершенствовании системы огневого поражения противника. Для повышения её эффективности особое внимание уделяется развитию высокоточного оружия большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

При этом все разработки ракетного вооружения в Российской Федерации велись в строгом соответствии с положениями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как подчеркнул начальник Генштаба, в течение ряда лет Минобороны России предпринимались усилия по его сохранению. В частности, были проведены несколько раундов консультаций с американскими партнёрами. В ходе этих встреч с российской стороной были даны исчерпывающие пояснения относительно характеристик наших крылатых ракет наземного базирования для снятия беспочвенных обвинений со стороны США в якобы имевших место нарушениях Россией Договора о РСМД. Более того, Россия проявила беспрецедентную открытость – провела показ ракеты 9М729, которая вызывает беспокойство на Западе.

Однако эти инициативы американской стороной были проигнорированы. 2 августа 2019 года под надуманным предлогом Вашингтон в одностороннем порядке вышел из Договора.

Это свидетельствует, указал генерал армии Валерий Герасимов, что истинной целью США являлось устранение запретов и ограничений на наращивание их ракетного потенциала. Подтверждением стал проведенный Пентагоном через две недели после прекращения действия Договора о РСМД испытательный пуск крылатой ракеты с наземной мобильной пусковой установки на дальность более 500 км.

Но даже в этих условиях Россия выступает против развёртывания новой гонки вооружения. Подтверждением этому является предложение Президента Российской Федерации о неразмещении в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Также Начальник Генштаба сообщил представителям военно­дипломатического корпуса, что в 2019 году продолжилось переоснащение Сухопутных войск и ВДВ на современные образцы бронетанковой техники, высокоточные ракетные и зенитные ракетные комплексы, а также комплексы РЭБ и системы управления. В течение года соединения и воинские части получили более трёх тысяч трехсот новых и модернизированных образцов вооружения.

По итогам года Военно-морской флот получит 25 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, в том числе 5 носителей, оснащённых ракетным комплексом «Калибр». Кроме того, с этого года увеличены темпы производства кораблей дальней морской зоны. Все они будут оснащены высокоточными ракетами большой дальности. В Береговые войска поставлены ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

В целом реализация мероприятий государственного оборонного заказа текущего года позволила переоснастить более 30 различных соединений и воинских частей, при этом доля современного вооружения в Вооружённых Силах составила свыше 68 процентов. В дальнейшем их оснащение будет продолжено. К концу следующего года уровень современного вооружения и техники будет доведен до 70 процентов.

Боевая учеба продолжает оставаться приоритетным направлением деятельности Вооружённых Сил, отметил начальник Генштаба. Основным мероприятием подготовки в этом году стало стратегическое КШУ «Центр-2019». В нём приняли участие воинские контингенты семи иностранных государств из состава ОДКБ и ШОС. Войска действовали на территории четырёх государств (России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана). Отработаны вопросы совместного планирования и управления войсками при ведении военных действий. Все органы управления и воинские контингенты успешно справились с поставленными на учении задачами, значительно повысился уровень их оперативной и тактической совместимости. Военно-морским флотом в ходе учения «Океанский щит» отработаны действия межфлотских группировок в океанской зоне.

Завершающим мероприятием годового цикла подготовки Вооружённых Сил стало стратегическое командно-штабное учение «Гром-2019» по управлению стратегическими наступательными силами с выполнением практических пусков крылатых и баллистических ракет различного базирования. В следующем году основным мероприятием подготовки Вооружённых Сил станет СКШУ «Кавказ-2020». На это учение планируется пригласить воинские контингенты иностранных государств.

Одной из важнейших задач Вооружённых Сил остаётся содействие сирийскому правительству в борьбе с международными террористическими организациями, отметил генерал армии Валерий Герасимов. Как известно, активная фаза операции по ликвидации террористических формирований на территории Сирии завершена в декабре 2017 года. При поддержке ВКС России была освобождена и возвращена под контроль сирийского правительства большая часть территории страны.

Реализация достигнутых 22 октября текущего года в Сочи договорённостей между президентами России и Турции позволила стабилизировать обстановку на северо-востоке Сирии. Курдские отряды самообороны отведены на 30 км от сирийско-турецкой границы, а в кантоны Кобани и Аль-Джазира введены сирийские пограничные войска и российская военная полиция. Организовано совместное российско-турецкое патрулирование. С 3 ноября успешно функционирует совместный российско-турецкий координационный центр.

В районах Заевфратья налаживается мирная жизнь. Населению северо-восточных провинций оказывается гуманитарная и медицинская помощь, ведется восстановление объектов социальной инфраструктуры.

В Идлибской зоне деэскалации радикалы продолжают обстрелы позиций сирийской армии и населённых пунктов, в результате которых гибнут как военнослужащие, так и мирные жители. В целях нормализации обстановки в этом районе российская сторона продолжает плотно работать с турецкими коллегами по выполнению положений сочинского Меморандума 2018 года.

В рамках процесса политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике усилиями стран «астанинского» формата при поддержке ООН создан и приступил к работе сирийский Конституционный комитет. Наличие новой площадки даёт возможность самим сирийцам выработать подходы к конституционной реформе и дальнейшему развитию государства.

В интересах налаживания мирной жизни Минобороны России продолжает активное содействие правительству Сирии в возвращении беженцев. Для решения данных вопросов эффективно работают в Москве — Межведомственный координационный штаб по возвращению беженцев, и в Дамаске — Центр приёма, распределения и размещения беженцев. Их усилиями за полтора года на территорию Сирии вернулось более 495 тыс. беженцев. Всего в места довоенного проживания вернулось 1,3 млн внутренних переселенцев.

Серьёзную озабоченность продолжает вызывать ситуация в находящемся на подконтрольной США территории в районе Эт-Танфа лагере беженцев «Рукбан». В лагере широко распространены воровство, насилие, рабство и торговля людьми. Сирийским правительством заявлена полная готовность к приёму людей из лагеря, подтверждены гарантии безопасности на всех этапах их вывода. Вместе с тем вооружённые группировки, контролирующие «Рукбан», препятствуют возвращению беженцев.

Критическая ситуация остается и в крупнейшем лагере беженцев «Эль-Холь», который находится в провинции Хасеке на контролируемой Соединёнными Штатами территории. По имеющейся информации, в «Эль-Холе» проживает около 70 тыс. человек, из которых более половины дети. Перенаселённость, сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка, нехватка лекарственных препаратов ведут к постоянному росту социальной, межэтнической и религиозной напряженности среди жителей лагеря, что способствует их радикализации.

Фактором, негативно влияющим на разрешение сирийского кризиса, является нелегитимное нахождение на территории республики иностранных воинских контингентов. Подразделения американской армии продолжают контролировать нефтяные поля на северо-востоке страны, тем самым поощряя незаконные добычу и продажу нефтепродуктов.

Российская сторона считает, что подобные действия, а также оказываемая военная помощь курдским формированиям способствуют повышению конфликтного потенциала между ними и турецкими подразделениями. При этом в Заевфратье потенциал террористических формирований на неподконтрольных правительству территориях сохраняется.

Вмешательство Вашингтона и его союзников во внутренние дела стран Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии привели к формированию очагов конфликтов и росту напряжённости в этих регионах. По аналогичному сценарию развиваются события в отдельных государствах Латинской Америки.

Серьёзное влияние на ситуацию в области безопасности продолжает оказывать деятельность НАТО. В доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплён статус противника. В ходе прошедшего в Лондоне саммита НАТО (3 — 4 декабря с.г.) заявлено о завершении формирования комплекта сил и средств высокой готовности в рамках инициативы «четыре тридцатки», а также о существенном повышении оперативности переброски войск (сил) усиления на «восточный фланг» альянса.

С 2016 года государства-члены блока нарастили расходы на оборону в общей сложности на 130 млрд. долларов, а к 2024 году предусматривается увеличение военных расходов на 400 млрд. долларов. В целях обеспечения доминирования в космосе на саммите принято решение о признании космического пространства в качестве отдельной сферы ведения боевых действий наравне с сушей, воздушным, морским и киберпространством.

Продолжается работа по развёртыванию в Европе компонентов ПРО США. В странах Балтии и Польше, акваториях Чёрного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте.

Одновременно западными союзниками продвигается тезис о так называемой российской военной угрозе. Любой шаг России в области обеспечения своей военной безопасности, любое плановое и транспарентно проводимое мероприятие по строительству армии и флота, каждое учение пропагандистами Запада и фейковыми СМИ однозначно преподносится как «угроза миру».

Действия альянса усиливают напряжённость и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия – НАТО, сделал вывод начальник Генштаба.

Снижение рисков опасных инцидентов в военной сфере должно оставаться важнейшим направлением диалога между Россией с одной стороны, США и НАТО — с другой, подчеркнул генерал армии Валерий Герасимов. Необходимо возобновить взаимодействие Россия — НАТО в целях решения накопившихся проблемных вопросов. Россия по-прежнему считает актуальной инициативу об обязательном использовании траспондеров самолётами ОВВС блока и ВКС России при выполнении полётов над Балтийским морем. Требуется совершенствовать механизмы предотвращения опасной военной деятельности, включая уточнение порядка обмена сигналами и определение минимально допустимых дистанций между военными кораблями и самолётами.

В целях укрепления мер доверия Минобороны России продолжается наращивание масштабов взаимодействия с зарубежными партнёрами. По итогам 2019 года общее количество стран, с которыми осуществляется международное военное сотрудничество, достигло ста. По-прежнему в приоритете остается расширение сотрудничества в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС.

Проведены международные встречи с европейскими партнерами по вопросам безопасности как в двустороннем формате, так и на площадке ОБСЕ. Минобороны России также принимало участие в международных мероприятиях, проводимых в Азиатско-Тихоокеанском регионе: в Пекинском Сяншаньском форуме, региональном форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по безопасности (АРФ) и в рабочих органах механизма Совещания министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров («СМОА плюс»).

В апреле проведена VIII Московская конференция по международной безопасности. В её работе участвовало более 1000 делегатов из 111 стран и 7 международных организаций. Очередная конференция будет проводиться в апреле следующего года. Приглашения направлены по военно-дипломатическим каналам.

Особое внимание уделялось мероприятиям совместной подготовки с другими странами-партнёрами. На учениях «Щит союза» отработаны вопросы обеспечения безопасности Союзного государства, в ходе учений «Нерушимое братство» — совместные действия воинских контингентов по уничтожению террористических группировок и развёртыванию миротворческих операций.

На учении «Морское взаимодействие» отрядами боевых кораблей ВМФ России и ВМС Китая совместно отработаны вопросы борьбы с пиратством в Восточно-Китайском море.

На учении «Боевое содружество» решались задачи коллективной противовоздушной обороны стран СНГ с боевым применением зенитно-ракетных и радиотехнических войск государств содружества на полигоне «Ашулук».

В настоящее время проводится учение «Индра-2019», на котором отрядами боевых кораблей ВМФ России и ВМС Индии совместно отрабатываются вопросы борьбы с пиратством в Аравийском море.

В следующем году запланировано более 50 совместных мероприятий подготовки по планам международного военного сотрудничества. Приоритетными будут мероприятия в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС. Также спланированы учения в двустороннем формате с Китаем, Индией, Сербией, Монголией, Пакистаном, Алжиром, Египтом и другими странами.

Эффективным средством решения задач укрепления боевого содружества, повышения индивидуального мастерства военнослужащих и слаженности подразделений являются Армейские международные игры. В этом году проведены юбилейные — пятые игры. На территории 10 государств приняло участие более 5000 военнослужащих. Всего участвовало 223 команды из 39 стран. Ежегодно наблюдается рост мастерства военнослужащих.

Ключевым и наиболее масштабным конгрессно-выставочным мероприятием этого года стал Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2019». Его показатели значительно превысили результаты ранее проведённых. В Форуме приняли участие более 1 300 предприятий и организаций, которые представили свыше 27 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. В нём также участвовало 101 оборонное предприятие из 14 зарубежных стран, 120 официальных военных делегаций иностранных государств.

На очередной Форум планируется пригласить глав оборонных ведомств из 133 государств. В августе следующего года одновременно с международным военно-техническим форумом «Армия-2020» будут проходить Армейские игры.

Минобороны России продолжает уделять внимание обеспечению транспарентности в деятельности Вооружённых Сил. В качестве добровольных мер открытости партнёрам представляется информация о наиболее крупных учениях, проводимых в России. Это касается и внезапных проверок, по которым проводятся брифинги, информируется ОБСЕ по каналам связи и приглашаются наблюдатели.

В последующем продолжится практика предоставления самой актуальной информации по основным вопросам деятельности и развития Вооружённых Сил Российской Федерации. При этом следует отметить, сказал начальник Генштаба, что Минобороны России не намерено инициативно применять односторонние ограничения на участие иностранных представителей в проводимых международных мероприятиях.

Завершая своё выступление. Генерал армии Валерий Герасимов подчеркнул, что «в следующем году будет продолжена работа по созданию условий стабилизации обстановки на глобальном и региональном уровнях, а также поступательное и сбалансированное развитие Армии и Флота для обеспечения мирного социально-экономического развития нашей страны. Мы открыты к равноправному диалогу с зарубежными партнёрами по вопросам обеспечения военной безопасности».

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