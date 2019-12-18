18.12.2019 (02:00)

Подшефный юнармейский отряд Военного института дополнительного профессионального образования ВУНЦ ВМФ стал финалистом патриотического конкурса

В Доме ветеранов состоялся финал городского межведомственного конкурса на лучшее детское объединение военно-патриотического направления «Надежда России».

В конкурсе на лучшее детское объединение соревновались более 60 команд из образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Среди финалистов подшефная Военного института ДПО ВУНЦ ВМФ школа №164 Красногвардейского района. Юнармейцы школы подготовили программу совместно с офицерами Военного института профессионального образования ВУНЦ ВМФ.

Юнармейский отряд создан три года назад при участии командования Военного института ДПО. Сегодня его численность около ста человек. Среди них лучшие учащиеся школы. На всем протяжении существования отряда офицеры ВИ ДПО проводят для ребят патриотические мероприятия, рассказывают о службе в ВМФ России. Школьники регулярно участвуют во всероссийской акции «Горсть памяти».

Юнармейский отряд школы №164 вошёл в десятку лучших в Санкт-Петербурге и занял почетное 1 место. Мероприятие завершилось награждением участников конкурса.

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