17.12.2019 (23:00)

С морскими кадетами проведены занятия на базе экспозиции подводной археологии в Музее истории Кронштадта

Кадеты Кронштадтского Морского Военного Кадетского Корпуса посетили Экспозицию подводной археологии, - площадку Музея истории Кронштадта, размещенную в историческом здании водонапорной башни на Ленинградской улице.

Экскурсоводы музея рассказали морским кадетам о том, как создавалась экспозиция, повествующая о событиях, произошедших в водах Балтики. Сегодня в ней представлены предметы вооружения, быта, посуда, обувь, инструменты и личные вещи моряков и пассажиров затонувших судов, пролежавшие на дне несколько столетий, являющиеся свидетелями ушедших эпох.

Кадеты увидели артефакты, поднятые с фрегата «Олег», броненосца «Гангут» и других боевых кораблей и торговых судов. Памяти линейного 54-пушечного корабля «Портсмут», погибшего на Лондонской мели близ острова Котлин в 1719 году.

Особое место в экспозиции отведено непростой и опасной профессии водолаза, которая позволяет детально изучать историческое прошлое морских глубин.

Большой интерес у кадет вызвал рассказ экскурсовода о начале строительства Кронштадта, о первых победах Российского флота в морских сражениях со Швецией, об известных исторических личностях.

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