Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.12.2019 (23:00)

С морскими кадетами проведены занятия на базе экспозиции подводной археологии в Музее истории Кронштадта

Кадеты Кронштадтского Морского Военного Кадетского Корпуса посетили Экспозицию подводной археологии, -  площадку Музея истории Кронштадта, размещенную в историческом здании водонапорной башни на Ленинградской улице.  

Экскурсоводы музея рассказали морским кадетам о том, как создавалась экспозиция, повествующая о событиях, произошедших в водах Балтики. Сегодня в ней представлены предметы вооружения, быта, посуда, обувь, инструменты и личные вещи моряков и пассажиров затонувших судов, пролежавшие на дне несколько столетий, являющиеся свидетелями ушедших эпох.

Кадеты увидели артефакты, поднятые с фрегата «Олег», броненосца «Гангут» и других боевых кораблей и торговых судов. Памяти линейного 54-пушечного корабля «Портсмут», погибшего на Лондонской мели близ острова Котлин в 1719 году.

Особое место в экспозиции отведено непростой и опасной профессии водолаза, которая позволяет детально   изучать историческое прошлое морских глубин.

Большой интерес у кадет вызвал рассказ экскурсовода о начале строительства Кронштадта, о первых победах Российского флота в морских сражениях со Швецией, об известных исторических личностях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Нахимовцы приняли участие в IX Белом гранд-бале в Санкт-Петербурге
Корабли Балтийского флота и индийских ВМС в рамках учения «Индра-2019» выполнили артиллерийские стрельбы
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в южнокорейский порт Пусан
Военнослужащие Балтийского флота получили новые квартиры в Калининграде

Метки:
Военно-Морской Флот , Нахимовское училище , Кадетский корпус
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false