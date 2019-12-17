17.12.2019 (23:00)
С морскими кадетами проведены занятия на базе экспозиции подводной археологии в Музее истории Кронштадта
Кадеты Кронштадтского Морского Военного Кадетского Корпуса посетили Экспозицию подводной археологии, - площадку Музея истории Кронштадта, размещенную в историческом здании водонапорной башни на Ленинградской улице.
Экскурсоводы музея рассказали морским кадетам о том, как создавалась экспозиция, повествующая о событиях, произошедших в водах Балтики. Сегодня в ней представлены предметы вооружения, быта, посуда, обувь, инструменты и личные вещи моряков и пассажиров затонувших судов, пролежавшие на дне несколько столетий, являющиеся свидетелями ушедших эпох.
Кадеты увидели артефакты, поднятые с фрегата «Олег», броненосца «Гангут» и других боевых кораблей и торговых судов. Памяти линейного 54-пушечного корабля «Портсмут», погибшего на Лондонской мели близ острова Котлин в 1719 году.
Особое место в экспозиции отведено непростой и опасной профессии водолаза, которая позволяет детально изучать историческое прошлое морских глубин.
Большой интерес у кадет вызвал рассказ экскурсовода о начале строительства Кронштадта, о первых победах Российского флота в морских сражениях со Швецией, об известных исторических личностях.