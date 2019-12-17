17.12.2019 (22:30)

Нахимовцы приняли участие в IX Белом гранд-бале в Санкт-Петербурге

Воспитанники 8-х и 10-х классов Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге приняли участие в IX Белом гранд-бале.

Бал проходил в Мраморном дворце, который является жемчужиной Государственного Русского музея и шедевром русской архитектуры XVIII — XIX вв.

К Белому балу дебютанты готовились два месяца: регулярные практические мастер-классы с участием воспитанниц образовательных организаций города, изучение бальных традиций, уроки этикета.

Нахимовцы на правах дебютантов открывали бал полонезом и продемонстрировали присутствующим Большой фигурный вальс.

Программа бала включала в себя сложные танцы: мазурка, берлинская полька, русская кадриль, вальс, ирландская рысь, полька- фокстрот и другие танцы.

Бал проходил в сопровождении оркестра Нахимовского военно-морского училища.

«Мраморный дворец поразил нахимовцев своим величием. Нахимовцы впервые окунулись в прекрасную эпоху. Культурно-исторические традиции, которые впитывают в себя воспитанники за годы обучения в училище, способствуют формированию у каждого из них личности с широким кругозором, что положительно отразиться на их будущем, связанном с Военно-Морским Флотом», — отметил начальник Нахимовского ВМУ контр-адмирал Анатолий Минаков.

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