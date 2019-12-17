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17.12.2019 (18:06)

Офицеры управления Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения начали учебный год с выполнения контрольных учебных стрельб

17 декабря 2019 г. на территории полигона Тесницкое офицеры управления Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения вышли на огневой рубеж и первыми в новом учебном году выполнили упражнения контрольных стрельб.

В ходе занятий офицеры выполнили нормативы по подготовке штатного оружия к выполнению упражнений контрольных стрельб и приведению его к бою.  

В ходе занятия по огневой подготовке были выполнены упражнения контрольных стрельб на меткость из АК-74М сначала по неподвижной мишени с места, далее по появляющимся мишеням со сменой огневой позиции.

На контрольном занятии были развернуты точки для отработки нормативов по сборке и разборке оружия на время, и изучения положений курса стрельб.

В занятии по огневой подготовке приняло участие более 100 офицеров-десантников соединения от лейтенанта до командира гвардейского соединения ВДВ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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