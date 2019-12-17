17.12.2019 (19:27)

Команда армейского клуба выиграла открытый турнир по мини-футболу, приуроченный к 55-летию Совета ветеранов ЦСКА

На базе крытого легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА прошел открытый турнир по мини-футболу среди ветеранов, приуроченный к 55-летию образования Совета ветеранов спорта армейского Клуба. Победителями стала команда ветеранов ЦСКА.

Всего в турнире приняли участие восемь команд.

По итогам турнира победителями стали армейские ветераны. В финале они встретились с командой «Фрэнд», в состав которой входили известные артисты театра имени Ермоловой. Встреча завершилась со счетом 1:0, победный гол забил обладатель Кубка Европы, многократный чемпион и обладатель Кубка России Ролан Гусев.

Также в составе армейцев играли чемпион СССР-1991, обладатель Кубка СССР, призер чемпионата России Валерий Минько, многократный призер чемпионатов страны Евгений Варламов, обладатель Кубка Европы, чемпиона России Элвир Рахимич, многократный призер чемпионатов страны Олег Корнаухов и другие.

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