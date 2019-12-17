17.12.2019 (20:21)

Армейские рапиристки стали победительницами на этапе Кубка мира

Во французском городе Сен-Море прошли командные соревнования рапиристок в рамках этапа Кубка мира. Победительницами стали российские спортсменки, в составе команды фехтовали сразу три представительницы ЦСКА.

Старший лейтенант Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, прапорщик Аделина Загидуллина и Лариса Коробейникова стали победительницами этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах в команде во Франции.

Своих первых соперниц, египетских и китайских рапиристок, российские фехтовальщицы обыграли с завидным преимуществом.

Победу над японской сборной в полуфинале вряд ли можно назвать простой. Да, она закончилась с почти двукратным преимуществом в счете – 40:21. Но это преимущество было достигнуто благодаря финишному спурту Инны Дериглазовой, нанесшей в последнем бою 10 уколов Сере Азуме.

На этом подвиги лидера сборной не закончились. На завершающий бой встречи она выходила при цифрах на табло «39:28» не в нашу пользу. Однако к середине первой минуты армейская спортсменка сократила разницу на три укола – 39:31. Допустив одну ошибку в середине второй минуты, она тут же нанесла за три секунды три укола подряд – 34:40. За 20 секунд до конца поединка счет был 39:41. Однако, менее чем за 2 секунды до окончания Дериглазовой удалось сравнять счет, а на 10-й секунде приоритета нанести победный укол – 42:41.

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