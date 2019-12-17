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17.12.2019 (20:56)

Команда из Башкортостана взяла первенство в соревнованиях по точности приземления

В Челябинске на аэродроме ДОСААФ «Калачёво» свыше 70 парашютистов из 12 регионов страны боролись за награды девятых по счёту всероссийских соревнований по прыжкам на точность приземления «Кубок восьми».

Эти состязания, организованные областным аэроклубом и региональным отделением ДОСААФ, областной федерацией парашютного спорта при поддержке регионального министерства по физической культуре и спорту, собрали под своим крылом серьезных спортсменов -  4 мастера спорта международного класса, 12 мастеров спорта, 22 кандидата в мастера спорта.  

Ясная погода помогла спортсменам успешно выполнить всю двухдневную соревновательную программу - 5 прыжков на специально подготовленную площадку. 

В состязаниях женщин первенствовала мастер спорта из Тульской области Т. Трушина. Призовую компанию ей составили мастер спорта международного класса из Татарстана А. Говорова и мастер спорта из Башкортостана Е. Торгашёва. 

Индивидуальную точность у мужчины выиграл мастер спорта международного класса А. Филиппов из Башкортостана. Ему же второй год подряд достался и «Кубок восьми». Ещё один представитель этой команды – мастер спорта международного класса А. Боровик на второй позиции. Третьим был представитель Свердловской области кандидат в мастера спорта П. Зельдин.

В командной точности успех сопутствовал спортсменам коллектива «Башкортостан-1». Команда Увата Тюменской области – вторая, на третьем месте сборная под названием «Небо».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ , Парашютный спорт
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