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17.12.2019 (19:22)

С гранатометчиками Оперативной группы российских войск в Приднестровье проведено занятие по огневой подготовке

С гранатометчиками Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по огневой подготовке.

К мероприятию были привлечены более 30 гранатометчиков. Огонь по мишеням, имитирующим наступающую пехоту и боевую технику противника, велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов станковых АГС-17.

В ходе занятия военнослужащие отработали действия по скрытному перемещению, занятию огневых позиций и маскировке подручными средствами. Особое внимание было уделено поражению малоразмерных целей, находящихся на максимальных дальностях.

Занятие с гранатометчиками прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ и носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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