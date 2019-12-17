17.12.2019 (19:22)
С гранатометчиками Оперативной группы российских войск в Приднестровье проведено занятие по огневой подготовке
С гранатометчиками Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по огневой подготовке.
К мероприятию были привлечены более 30 гранатометчиков. Огонь по мишеням, имитирующим наступающую пехоту и боевую технику противника, велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов станковых АГС-17.
В ходе занятия военнослужащие отработали действия по скрытному перемещению, занятию огневых позиций и маскировке подручными средствами. Особое внимание было уделено поражению малоразмерных целей, находящихся на максимальных дальностях.
Занятие с гранатометчиками прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ и носило плановый характер.
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